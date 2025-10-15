La Régie intermunicipale de police Roussillon commence à être à l’étroit dans ses locaux à Candiac. Un droit de préemption a donc été adopté pour un éventuel agrandissement. Un projet toujours en analyse pour des travaux qui devraient toutefois se faire dans un horizon rapproché.

Le droit de préemption octroie la première offre d’achat à la Régie intermunicipale de police Roussillon si un voisin décidait de vendre.

«Nous sommes enclavés puisque tous les terrains autour appartiennent à des propriétaires privés, a indiqué Michel Guillemette, directeur de la Régie intermunicipale de police Roussillon. On regarde donc pour des solutions.

L’agrandissement se ferait dans le stationnement des employés. Mais si on procède ainsi, il faudra agrandir le stationnement.»

Le règlement 46, adopté lors de l’assemblée du 8 octobre se veut préventif, ajoute Normand Dyotte, maire de Candiac et président de la Régie. «Il n’y a pas d’échéancier, a-t-il poursuivi. Les gens de la Régie regardent diverses options.»

Si aucune date n’est arrêtée, M. Guillemette a cependant avancer qu’il «faudrait que l’agrandissement se fasse d’ici 2 à 3 ans. On ne peut plus fonctionner comme ça».

Il a aussi ajouté que le projet était un agrandissement au site actuel du chemin Saint-François-Xavier. Il a ainsi nié la rumeur d’un éventuel déménagement du poste de police à l’angle de la route 132 et de la rue Saint-Pierre.

Des besoins grandissants

L’actuel poste de police a été construit en 2002. Dix ans plus tard, des travaux d’agrandissement lui permettaient de grimper à 25 706 pieds carrés.

La population desservie se situe à 122 572 citoyens; en augmentation de plus de 10% en six ans.

«On se doit d’offrir des services à notre population, a évoqué M. Dyotte. On a besoin de plus de ressources en gendarmerie et en enquête notamment.»

Le directeur de la Régie mentionne être actuellement à l’étape d’analyse afin de bien recueillir les besoins de chacune des divisions. Mais il confirme que les locaux sont trop petits. Au point où une salle de conférence a été convertie en espace de bureau. Les formations sont aussi données à l’extérieur faute de place.

La Régie intermunicipale de police Roussillon emploie 227 personnes; soit 173 policiers, 16 cadres et 38 employés en soutien administratif.