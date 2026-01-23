Affaissement de fondation : le coût de la réparation par pieux vissés est-il justifié ?

Découvrir des fissures dans sa fondation ou des portes qui ferment mal est le cauchemar de tout propriétaire. Face à un affaissement, deux options s’offrent généralement à vous : remplacer la fondation en béton (très coûteux et invasif) ou la stabiliser sur pieux vissés.

Une solution économique par rapport au remplacement

La reprise en sous-œuvre avec pieux vissés est souvent beaucoup moins dispendieuse qu’une reconstruction complète. Le processus ne nécessite pas de démolir la maison ni de faire une excavation massive autour du bâtiment,.

Comment ça fonctionne ?

Des pieux robustes (souvent des modèles à parois épaisses galvanisées) sont vissés profondément dans le sol tout près de la fondation. Des supports en acier spécialisés sont ensuite fixés sous la semelle existante. À l’aide de vérins hydrauliques, le poids de la maison est transféré sur les pieux, ce qui permet de stabiliser ou de redresser la structure de façon permanente.

La valeur de la certification

Le prix de cette intervention inclut une garantie de stabilité à long terme. Les systèmes utilisés sont conçus pour une durée de vie minimale de 50 ans dans le sol, souvent grâce à une surépaisseur d’acier ou une protection cathodique,. Investir dans des pieux vissés certifiés, c’est protéger votre patrimoine immobilier contre les mouvements de sol futurs sans engager les coûts faramineux d’une nouvelle fondation de béton.

Faites appel à un expert pour un diagnostic précis si vous soupçonnez un mouvement de sol.