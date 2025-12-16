Qui : Antonio Di Francesco Âge : 24 ans Quoi : Meurtre Lieu : Saint-Constant Quand : 16 décembre 1975

Le 16 décembre 1975, un appel anonyme reçu par la police municipale de Delson mène à une macabre découverte sur la rue Sainte-Catherine, à Saint-Constant. Dans un fossé bordant la route, les policiers trouvent le corps sans vie d’un homme présentant des marques évidentes de violence.

La veille, un témoin avait remarqué plusieurs individus autour d’une voiture stationnée à proximité du lieu où le corps allait être découvert. Peu après, il a entendu des coups de feu résonner dans la nuit.

L’enquête a permis d’identifier la victime : Antonio Di Francesco, 24 ans, originaire du quartier Ville-Émard, à Montréal. Impliqué dans le trafic de stupéfiants et soupçonné d’activités de prêts usuraires, Di Francesco évoluait dans les milieux du crime organisé. Tout porte à croire qu’il a été victime d’un règlement de comptes.

Près d’un demi-siècle plus tard, le meurtre d’Antonio Di Francesco demeure non résolu. Toute personne détenant de l’information susceptible de faire avancer l’enquête est invitée à communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.