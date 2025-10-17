Christopher Choquette (Photo : SPAL)

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a arrêté Christopher Choquette le 15 octobre, dans le cadre d’une enquête pour actions indécentes amorcée en juillet 2023. Les policiers sollicitent maintenant l’aide du public afin de trouver des victimes.

L’enquête avait été amorcée à la suite de dénonciations concernant des événements survenus pour la première fois en avril 2018 à Saint-Basile-le-Grand.

Christopher Choquette est soupçonné d’avoir commis des actes indécents en circulant sur la voie publique ou dans des stationnements de commerces avec ses véhicules, devant des femmes, principalement.

Il conduisait soit une Hyundai Elantra bleue 2019, immatriculé BFP 18F, ou un Dodge Caravan 2006 rouge, immatriculé FPH 4093.

L’enquête du SPAL a permis de le relier à 20 incidents survenus sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, en Estrie, en Montérégie et à Montréal, entre avril 2018 et septembre 2025.

Les enquêteurs n’écartent pas la possibilité que l’homme de 44 ans ait fait d’autres victimes, notamment à Châteauguay, où il réside.

Il fait face à des accusations d’actes indécents et a été libéré le 15 octobre sous certaines conditions.

Toute personne détenant de l’information ou souhaitant s’adresser aux policiers peut communiquer avec le SPAL de manière confidentielle au 450 463-7211.