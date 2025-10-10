Le coroner en chef du Québec, MeReno Bernier, a ordonné la tenue d’une enquête publique à la suite du tragique accident survenu le 27 août dernier sur l’autoroute 30, à Boucherville, qui a coûté la vie à Tania Lalonde, 34 ans, et à son fils Éliott, 5 ans, tous deux résidents de Boucherville.



Ce jour-là, un poids lourd n’a jamais freiné avant d’entrer en collision avec le véhicule dans lequel se trouvaient la mère et l’enfant. L’impact a été d’une violence telle qu’il n’a laissé aucune chance aux victimes.



(Photo : archives – Carl Bouvier Jodoin)

Le drame avait profondément ému la population et relancé le débat sur la sécurité routière et la réglementation entourant les camions lourds.



Face à cette tragédie et à d’autres accidents mortels récents impliquant des poids lourds, le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, a ordonné la tenue d’une enquête publique, à la demande du ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière.



L’enquête sera présidée par Me Dave Kimpton, coroner, assisté de Me Émilie Fay Carlos, procureure aux enquêtes publiques.



Elle portera principalement sur les décès de Tania et Éliott Lalonde, mais pourra également tenir compte d’autres incidents récents afin de dresser un portrait global de la situation.



Selon le Bureau du coroner, cette démarche vise à analyser en profondeur les causes et les circonstances entourant les événements, à identifier les facteurs contributifs et à formuler des recommandations pour prévenir de nouveaux drames.



«Chaque décès survenu sur nos routes est un décès de trop qui rappelle l’importance d’agir collectivement pour améliorer la sécurité routière. À la suite de l’examen de plusieurs collisions mortelles impliquant des camions lourds survenues dans les derniers mois, il nous apparaît nécessaire de déclencher cette enquête publique pour faire la lumière sur les enjeux existants et mieux protéger la vie humaine», a déclaré Me<@$p Reno Bernier, coroner en chef du Québec.



On se rappellera que la conjointe de Tania Lalonde, lors d’une entrevue émotive à LCN, avait confié que sa vie était «complètement détruite» par la perte des deux amours de sa vie. Elle avait également suggéré la mise en place de dispositifs de freinage automatique dans les camions lourds, capables de détecter l’arrêt d’un véhicule à l’avant afin de prévenir ce type de tragédie.



Les dates des audiences seront annoncées ultérieurement et publiées dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner du Québec.



Les personnes souhaitant obtenir le statut de «personnes intéressées» peuvent dès maintenant transmettre une demande écrite au coroner exposant leurs motifs.

