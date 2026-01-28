Le 30 juillet dernier, un électricien a été brûlé aux deuxième et troisième degrés à la suite d’un accident survenu dans un Super C de Saint-Constant. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a présenté le 27 janvier les conclusions de son enquête, qui soulignent entre autres que des lacunes dans la supervision seraient en cause dans cet accident.

Lors de l’accident, l’homme dans la quarantaine de Marieville se tenait devant le coffret de branchement du Super C. L’électricien devait raccorder les câbles d’une génératrice au système électrique principal, en vue d’une interruption de courant du fournisseur d’électricité.

L’électricien a alors mis hors tension les disjoncteurs dans le panneau de distribution, puis a fermé le disjoncteur principal. Le travailleur s’est assuré de l’absence de tension dans la partie supérieure du coffret de branchement, mais il a par la suite effectué une tâche dans la partie inférieure du coffret, qui, elle, était toujours sous tension.