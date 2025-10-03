La vie d’un occupant du véhicule en danger

La vie d’un des occupants du véhicule impliqué dans une collision avec un poids lourd sur l’autoroute 30 à la hauteur de Beauharnois serait en danger.

C’est ce qu’a affirmé Ève Brochu-Joubert, porte-parole de la Sûreté du Québec, au sujet de l’accident qui paralyse l’autoroute 30 en direction Est depuis 15h. Toujours selon elle, il y aurait possiblement eu quatre passagers dans la voiture.

Les circonstances de la collision ne sont pas déterminées encore. Une enquête collision est ouverte; un reconstitutionniste et des enquêteurs en la matière se dirigeaient sur place pour faire la lumière sur cet incident.

L’autoroute 30 en direction Est est fermée à la circulation à partir du kilomètre 26.