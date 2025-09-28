Un accident de la route a fait des blessés légers samedi en fin d’après-midi à Saint-Philippe.

La collision est survenu à l’angle de la montée Monette et du rang Saint-André vers 17h30.

Une des voitures a tenté un virage à gauche, ce qui a provoqué le contact.

Les pinces de désincarcération ont été demandées sur place, mais le lieutenant Caron de la Régie intermunicipale de police Roussillon ne pouvait confirmer qu’elles avaient été utilisées.

Cependant, il a informé que quatre personnes ont été transportées au centre hospitalier pour recevoir les soins appropriés. Il a précisé qu’il s’agissait de blessures qualifiées de mineures.

Quatre personnes ont nécéssité un transport à l’hôpital pour obtenir les soins appropriés. (Photo Le Reflet : michaël Rivard)