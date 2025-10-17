Selon les informations reçues par Le Reflet, un drapeau rouge avait été soulevé en 2020 quant à des problèmes structuraux détectés au 85, Jogues où les locataires sont évacués depuis le 10 octobre. Mais les Habitations Rive Sainte-Catherine et la Société d’habitation du Québec (SHQ) se renvoient la responsabilité pour la situation dans laquelle se retrouve l’édifice à logements aujourd’hui.

Deux sources provenant d’organisations distinctes ont confirmé au Journal que des travaux d’isolation de la fondation ont été faits en 2020 via le programme d’aide financière visant la préservation du parc immobilier communautaire (PPPIC). Des travaux de fenêtres ont également été faits à ce moment-là sur cet immeuble qui n’avait que 14 ans.

Pendant les travaux de 2020, un rapport géotechnique aurait conclu que les problèmes de fondation ne seraient pas uniquement liés à un problème d’isolation. L’expert évoquait la possibilité de devoir pieuter l’immeuble. Nos deux sources ont confirmé que cette information a été transmise à la Société d’habitation du Québec, mais que cette dernière a indiqué qu’elle n’avait pas d’inquiétude sur la capacité portante du sol et répétait que les Habitations Rive Sainte-Catherine n’avaient pas la capacité financière d’effectuer des travaux supplémentaires.

Par courriel, la SHQ soutient que l’organisme a bénéficié, à plusieurs reprises au cours des dernières années, de son soutien. Que ce soit par des appuis financiers pour des travaux correctifs, des mesures de refinancement ou des propositions concrètes pour améliorer sa gouvernance.

«Malgré ces efforts, la situation actuelle découle de décisions qui relèvent en premier lieu de la responsabilité de l’organisme», rejette la SHQ.

Désaccord

La représentante du conseil d’administration indiqué qu’il y avait «trop de chefs et pas assez d’Indiens» dans ce dossier.

Elle n’a pas nié la séquence du rapport d’ingénieur qui a mené à des travaux en 2020. Ni les recommandations d’un technologue qui suggérait l’installation de pieux pour supporter la fondation.

«La SHQ, ce que ça cherche à faire, dans n’importe quel dossier avec Québec, c’est de se déresponsabiliser, a-t-elle évoqué. Même si elle est imputable de quelque chose.»

L’immeuble du 85, rue Jogues est barricadé. (Photo : Le Reflet – Valérie Lessard)

L’ancienne présidente du conseil d’administration de 2021 à 2024, Caroline Barbeau, dit avoir relancé la SHQ à plusieurs reprises à propos des enjeux de fondation.

«On nous a dit que nos finances ne le permettaient pas, que nous devions réduire les charges et augmenter les loyers», mentionne-t-elle. L’organisme ne pouvait pas emprunter davantage pour effectuer les travaux.

Réunion d’urgence

Le 16 octobre, les locataires ont été réunis pour une réunion d’urgence. Selon une locataire évacuée, beaucoup de positif est ressorti de cette rencontre.

La Ville, les policiers, les travailleurs de rue, des intervenants du CIUSSS de l’Ouest-de-l’île, le Comité logement Rive-Sud et l’Office municipal d’habitation du Roussillon ont rencontré les locataires en groupe ou individuellement pour les rassurer.

«J’ai rencontré une mère qui a deux jeunes enfants qui angoissait; je lui ai dit de rester positive, a dit notre interlocutrice. Au moins, on a des parachutes maintenant.»

Les locataires qui n’ont pu trouver d’endroit temporaire pourront loger au Manoir d’Youville jusqu’au 24 octobre au frais des Habitations Rive Sainte-Catherine.

Les locataires ont été remboursés pour la portion du mois d’octobre où leur logement est inaccessible.

Pour la suite, tout dépendra du rapport d’ingénieur qui devait se rendre sur place le 17 octobre.

Les Habitations Rive Sainte-Catherine

Les Habitations Rive Sainte-Catherine est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui est propriétaire du 85, Jogues et de l’immeuble voisin, le 45, Jogues. Au total, on y retrouve 31 logements. Un conseil d’administration formé de sept personnes assure la gestion de l’OSBL.

La SHQ garantit le prêt hypothécaire et la marge de crédit auprès de l’institution financière, la Caisse Desjardins.

Selon le rôle foncier, le bâtiment serait d’une valeur de 563 500$ tandis que le terrain vaut 2,2 M$.

(Avec la collaboration d’Eric Tremblay)