D’une ville à l’autre, les marchés de Noël promettent découvertes, rencontres avec le père Noël (le vrai!) et douce féérie. Voici quelques arrêts incontournables pour plonger dans l’ambiance et dénicher des trésors faits avec cœur.

Sainte-Catherine

Près de 60 artisans et entreprises agroalimentaires du Québec seront réunis au centre Aimé-Guérin, proposant cadeaux uniques et douceurs locales. Le père Noël attendra les enfants pour une photo souvenir et pour recueillir leurs vœux dans sa boîte aux lettres enchantée. Elsa, la Reine des Neiges, fera également une apparition, et les jeunes visiteurs pourront profiter d’un maquillage gratuit. Tirage de paniers-cadeaux et remise de dons à un organisme de la région complètent cette journée lumineuse et chaleureuse.

📅 16 novembre, de 10 h à 16 h, au centre Aimé-Guérin

Saint-Philippe

Sous le thème «Le Père Noël magasine ici… et vous ?», la Ville de Saint-Philippe convie la population à deux journées remplies de magie et de trouvailles. Vingt-deux marchands et artisans passionnés présenteront des créations faites avec cœur : bijoux, gourmandises, décorations, soins bien-être et plus encore. Le père Noël sera présent le samedi 15 novembre pour rencontrer les enfants et prendre la pose. Un tirage quotidien d’un panier-cadeau d’une valeur de 250 $ ajoutera une touche de suspense à ce week-end festif.

📅 14 et 15 novembre, au Complexe Élodie-P.-Babin (2225, route Édouard-VII) Toute la programmation au : ville.saintphilippe.quebec/marche-de-noel



Saint-Constant

À Saint-Constant, la tradition du Marché de Noël se poursuit avec enthousiasme. L’événement, devenu un incontournable du temps des Fêtes, prendra vie au centre municipal dans une ambiance conviviale. Les maisonnettes extérieures offriront une expérience encore plus immersive, parfaite pour faire ses emplettes de Noël et échanger avec les exposants.

📅 Du 28 au 30 novembre, au centre municipal (330, rue Wilfrid-Lamarche)

Candiac

La Fondation Hélène-Sentenne revient avec la 5ᵉ édition de son Marché des artisans, un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’artisanat local. Poterie, tissage, bijoux, tricot, bois, gourmandises… les visiteurs y trouveront une foule de merveilles réalisées avec soin et créativité.

📅 29 et 30 novembre, de 10 h à 17 h, à la Maison Hélène-Sentenne

Delson

Le Marché de Noël de Delson revient en force cette année — et double la magie avec deux lieux pour magasiner! Plusieurs artisans et commerçants locaux présenteront leurs créations : savons, textiles, papeterie, bijoux et autres idées-cadeaux parfaites pour les Fêtes.

📅 6 décembre, à l’épicerie Pasquier (9 h à 17 h) et 7 décembre, au Centre sportif de Delson (100, avenue de Delson, 9 h à 17 h)

📞 Renseignements : [email protected] ou 450 632-1050, poste 3100

La Prairie

Le Centre multifonctionnel Guy-Dupré se transformera en véritable village du père Noël lors du Marché de Noël de La Prairie. Plus d’une cinquantaine d’exposants présenteront leurs créations originales, produits gourmands et œuvres d’art, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les visiteurs pourront participer au concours des lutins coquins, tandis que les enfants auront le bonheur de rencontrer le père Noël. Une ambiance festive et familiale qui promet de mettre tous les cœurs à l’heure des Fêtes.

📅 Du 5 au 7 décembre, au Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

Toute la programmation au : ville.laprairie.qc.ca/activites/marche-noel