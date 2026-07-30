50 ans des JO de Montréal: Elle-Marie Fillion portera les couleurs de La Prairie

La volleyeuse Elle-Marie Fillion représentera fièrement La Prairie lors de Momentum 2026, un événement présenté par Volleyball Québec qui se tiendra le 2 août prochain au Centre Pierre-Charbonneau, à Montréal, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976.

L’athlète, qui évolue actuellement avec le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, fait partie des 28 joueurs et joueuses sélectionnés parmi l’élite du volleyball québécois. L’événement réunira des athlètes universitaires, professionnels et internationaux dans le but de célébrer l’évolution du volleyball au Québec et de rendre hommage à ceux et celles qui ont contribué à son développement depuis les Jeux de Montréal.

Pour la jeune femme, cette invitation représente bien plus qu’un simple match.

« C’est vraiment un honneur d’avoir été sélectionnée et d’avoir la chance de jouer aux côtés d’athlètes qui ont évolué sur la scène internationale ou professionnelle. C’est un événement rassembleur », explique-t-elle.

En plus des rencontres sur le terrain, des cliniques, des entraînements et des périodes d’échanges avec les jeunes seront organisés afin d’inspirer la prochaine génération de volleyeurs.

Un parcours bâti sur la Rive-Sud

Originaire de La Prairie, Elle-Marie Fillion a découvert le volleyball au Collège Jean de la Mennais, où elle a porté les couleurs de l’Amiral pendant cinq saisons. Son talent l’a ensuite menée au cégep Édouard-Montpetit avec les Lynx.

Malgré une première saison perturbée par la pandémie, elle a ensuite connu deux campagnes mémorables, remportant deux championnats provinciaux et participant aux championnats canadiens.

Elle poursuit aujourd’hui son parcours avec l’Université de Sherbrooke, où elle amorcera une quatrième saison cet automne. Parallèlement à sa carrière sportive, elle vient tout juste de compléter un baccalauréat en fiscalité et entreprendra une maîtrise dans le même domaine à l’automne.

Une source d’inspiration

Avec le recul, la jeune athlète réalise que son rôle dépasse désormais le simple plaisir de pratiquer son sport.

« Quand on est plus jeune, on joue parce qu’on aime ça. Mais, en arrivant au niveau universitaire, on voit les plus jeunes nous regarder et vouloir suivre le même chemin. Aujourd’hui, j’espère les inspirer », raconte-t-elle.

Pour l’événement, elle sera aux côtés de Béatrice Dubreuil, originaire de Candiac. Elle-Marie souligne également l’importance de ne jamais oublier ses racines.

« La Prairie n’est pas une grande ville, mais c’est là qu’on a commencé. Avec Béatrice Dubreuil, on a grandi ensemble dans le volleyball depuis plus de dix ans. Même si on joue maintenant à Sherbrooke, on se rappelle toujours que tout a commencé ici, au Collège Jean de la Mennais. » conclut-elle.