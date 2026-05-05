Depuis l’entrée en vigueur du règlement de la Loi 16 le 14 aout 2025, les syndicats de copropriété au Québec doivent tenir un carnet d’entretien, une étude du fonds de prévoyance et produire une attestation en cas de vente. Un logiciel adapté au marché québécois permet de centraliser ces obligations et de simplifier la conformité. Dans ce guide, nous comparons 5 logiciels conçus pour les copropriétés québécoises, avec leurs points forts, leurs limites et ce qui les distingue.

1. Regisco

Regisco est un logiciel de gestion de condo développé à Montréal. La plateforme se concentre sur le carnet d’entretien numérique, le suivi du fonds de prévoyance et le registre des activités, trois piliers directement alignés avec les exigences de la Loi 16.

Ce qui distingue Regisco

Regisco se positionne comme un outil de gestion d’actifs immobiliers, et non comme un gestionnaire de copropriété. La plateforme guide les syndicats dans la création de leur carnet d’entretien en quelques minutes grâce à un processus assisté : le logiciel propose automatiquement les composants et les tâches d’entretien adaptés au bâtiment à partir des réponses fournies par l’utilisateur.

L’autre point fort est l’offre de services professionnels intégrée. Regisco dispose d’une équipe d’ingénieurs et de technologues qui réalisent des études de fonds de prévoyance, des inspections de façades et des évaluations de la valeur de reconstruction. Cette combinaison logiciel + expertise terrain est rare sur le marché québécois.

Quelles sont les fonctionnalités principales de Regisco?

Carnet d’entretien numérique avec inventaire des composants et planification des travaux sur 25 ans

Suivi financier du fonds de prévoyance avec ajustement des contributions

Génération automatique des tâches de maintenance selon les composants de l’immeuble

Registre des activités avec export

Stockage et centralisation des documents du syndicat

Essai gratuit de 30 jours, sans carte de crédit

A qui s’adresse Regisco?

Regisco convient aux copropriétés autogérées et aux syndicats qui veulent un outil centré sur l’entretien du bâtiment et la conformité à la Loi 16. Les copropriétés qui cherchent un accompagnement professionnel pour leur étude de fonds de prévoyance ou leur carnet d’entretien y trouveront un avantage supplémentaire grâce aux services intégrés.

2. Hoodi

Hoodi est un logiciel québécois basé à Québec, axé sur le carnet d’entretien numérique pour les copropriétés. La plateforme mise sur la simplicité d’utilisation et intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour assister les syndicats dans leur gestion quotidienne.

Ce qui distingue Hoodi

Hoodi a développé un agent virtuel en IA qui permet aux copropriétaires de poser des questions sur l’entretien de leur immeuble et d’obtenir des réponses contextualisées. Cette fonctionnalité, offerte en version bêta, distingue Hoodi des autres logiciels du marché.

La plateforme propose aussi un service clé en main : les copropriétés qui font préparer leur étude de fonds de prévoyance et leur carnet d’entretien par les professionnels de Hoodi obtiennent un an d’utilisation gratuite du logiciel, sans renouvèlement automatique.

Quelles sont les fonctionnalités principales de Hoodi?

Carnet d’entretien numérique avec planification et priorisation des entretiens selon 3 niveaux

Inventaire détaillé des composantes de l’immeuble

Agent virtuel IA pour les questions de gestion

Stockage illimité et sécurisé de documents

Historique complet et traçabilité des changements

Essai gratuit de 30 jours

A qui s’adresse Hoodi?

Hoodi convient aux copropriétés autogérées de toutes tailles qui cherchent un carnet d’entretien numérique simple, avec un accent sur la planification des travaux et la communication entre les membres du syndicat.

3. CondoAide

CondoAide est une plateforme tout-en-un lancée au Québec qui couvre la conformité à la Loi 16, la gestion des assemblées, la comptabilité et les communications du syndicat. Le logiciel se distingue par son approche intégrée qui regroupe plusieurs fonctions dans une seule interface.

Ce qui distingue CondoAide

CondoAide offre un palier gratuit qui donne accès aux fonctionnalités de base sans engagement, ce qui permet aux petits syndicats de démarrer sans investissement initial. La plateforme intègre des outils d’intelligence artificielle pour la rédaction de procès-verbaux à partir de notes ou d’enregistrements d’assemblées, le résumé automatique de documents longs et un assistant de gestion capable de répondre aux questions sur la Loi 16.

Le carnet d’entretien, le fonds de prévoyance et l’inventaire des composantes sont intégrés nativement dans le logiciel, pas comme un module complémentaire ajouté après coup.

Quelles sont les fonctionnalités principales de CondoAide?

Tableau de bord centralisé (conformité, finances, assemblées, communications)

Carnet d’entretien et suivi du fonds de prévoyance intégrés

Outils IA : rédaction de PV, résumé de documents, assistant de gestion

Gestion des assemblées et des communications

Importation CSV pour les données comptables

Palier gratuit disponible

A qui s’adresse CondoAide?

CondoAide convient aux syndicats qui cherchent une solution tout-en-un couvrant la conformité, la comptabilité et les assemblées dans un même outil. Le palier gratuit le rend accessible aux petites copropriétés avec un budget limité.

4. BudgetCopro

BudgetCopro est un outil gratuit et minimaliste conçu spécifiquement pour les syndicats de copropriété au Québec. Le logiciel se distingue par son approche locale : aucune inscription requise, aucune installation, et les données ne quittent jamais l’appareil de l’utilisateur.

Ce qui distingue BudgetCopro

BudgetCopro mise sur la confidentialité et la simplicité. Le logiciel fonctionne directement dans le navigateur, sans créer de compte et sans stocker de données sur un serveur externe. Cette approche s’adresse aux syndicats qui préfèrent garder un contrôle total sur leurs informations, sans dépendre d’un abonnement mensuel.

Le fait que l’outil soit 100% gratuit le rend accessible à toutes les copropriétés, peu importe leur taille ou leur budget. Le compromis est un ensemble de fonctionnalités plus limité que les plateformes payantes.

Quelles sont les fonctionnalités principales de BudgetCopro?

Gestion budgétaire du syndicat

Outils de conformité Loi 16

Fonctionnement 100% local (données sur l’appareil)

Aucune inscription ni carte de crédit

Interface web simple, sans installation

Gratuit, sans palier payant

A qui s’adresse BudgetCopro?

BudgetCopro convient aux petits syndicats autogérés qui cherchent un outil simple et gratuit pour organiser leur budget et leurs obligations de base. Les copropriétés avec des besoins avancés en entretien, en comptabilité ou en communication devront compléter BudgetCopro avec d’autres outils.

Comment choisir le bon logiciel de gestion de copropriété?

Le choix d’un logiciel dépend de la taille de la copropriété, du niveau d’autogestion et des obligations à couvrir. Un syndicat de 8 unités n’a pas les mêmes besoins qu’une copropriété de 100 unités gérée par une firme professionnelle.

Quels critères évaluer avant de choisir un logiciel de copropriété?

Le premier critère est la couverture des obligations légales. Depuis aout 2025, le carnet d’entretien, l’étude du fonds de prévoyance et l’attestation du syndicat sont obligatoires. Le logiciel choisi doit permettre de créer, maintenir et exporter ces documents sans friction.

Le second critère est l’interface et la courbe d’apprentissage. Dans une copropriété autogérée, les administrateurs sont des bénévoles. Un logiciel complexe qui demande des heures de formation risque d’être abandonné après quelques semaines.

Le budget joue aussi un rôle. Certains logiciels offrent un palier gratuit ou un essai sans engagement, ce qui permet de tester avant de s’engager. Comparez le cout mensuel par rapport aux fonctionnalités réellement utilisées par votre syndicat.

Faut-il privilégier un logiciel conçu pour le Québec?

La Loi 16 impose des exigences spécifiques au Québec : format du carnet d’entretien, contenu de l’attestation, professionnels habilités. Un logiciel conçu pour le marché québécois intègre ces particularités directement dans ses fonctionnalités, ce qui réduit le risque de non-conformité.

Les logiciels nord-américains génériques offrent des fonctions comptables et de gestion puissantes, mais ils ne couvrent pas toujours les obligations propres au Code civil du Québec. Pour un syndicat qui doit se conformer d’ici aout 2028, un outil aligné sur la législation provinciale représente un avantage concret.

Ce qu’il faut retenir sur les logiciels de gestion de copropriété en 2026

Le marché québécois compte plusieurs logiciels adaptés aux besoins des syndicats de copropriété, chacun avec ses forces. Regisco et Hoodi se concentrent sur le carnet d’entretien et le fonds de prévoyance. CondoAide offre une approche tout-en-un avec des outils IA. Condo Manager mise sur la comptabilité avancée pour les gestionnaires professionnels. BudgetCopro propose une option gratuite et locale pour les petits syndicats.

Le meilleur choix dépend de votre réalité : taille du syndicat, niveau de gestion, budget et besoins en conformité à la Loi 16. La plupart des logiciels offrent un essai gratuit, ce qui permet de valider l’outil avant de s’engager.

Questions fréquentes sur les logiciels de gestion de copropriété

Quel est le meilleur logiciel de gestion de copropriété au Québec?

Le meilleur logiciel dépend des besoins du syndicat. Pour les copropriétés qui priorisent la conformité à la Loi 16 et l’entretien du bâtiment, Regisco et Hoodi sont les options les plus spécialisées. Pour une solution tout-en-un incluant la comptabilité et les assemblées, CondoAide couvre un spectre plus large. Les sociétés de gestion professionnelles qui administrent plusieurs corporations trouveront dans Condo Manager un outil comptable complet.

Est-ce qu’un logiciel de copropriété aide à se conformer à la Loi 16?

Les logiciels conçus pour le Québec intègrent les exigences du règlement de la Loi 16 directement dans leurs fonctionnalités : création du carnet d’entretien, suivi du fonds de prévoyance et génération de l’attestation du syndicat. Ces outils ne remplacent pas le professionnel habilité (ingénieur, technologue, architecte ou évaluateur agréé) qui doit établir le carnet et l’étude, mais ils simplifient la mise à jour annuelle et la centralisation des données.

Combien coute un logiciel de gestion de copropriété?

Les prix varient selon les fonctionnalités et la taille de la copropriété. BudgetCopro est entièrement gratuit. CondoAide offre un palier gratuit avec des options payantes. Regisco et Hoodi proposent des essais gratuits de 30 jours avant de passer à un abonnement mensuel. Condo Manager fonctionne sur devis, adapté au volume d’unités gérées. Dans tous les cas, comparez le cout par rapport aux heures de gestion manuelle que le logiciel permet d’économiser.