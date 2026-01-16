Envie de profiter de l’hiver sans dépenser un sou? Voici cinq carnavals d’hiver gratuits à découvrir sur la Rive-Sud au cours des prochaines semaines.

La Prairie

Durant le Carnaval d’hiver, les participants pourront patiner, glisser, s’initier au vélo à pneus surdimensionnés et à la trottinette des neiges. Parmi les autres activités gratuites offertes : autos tamponneuses sur glace, hockey géant, curling et spectacle de cirque destiné aux plus jeunes. Nouveauté: les visiteurs pourront s’aventurer dans le labyrinthe polaire et relever un défi donnant la chance de remporter un panier-cadeau d’une valeur de 50 $.

La programmation complète se trouve ici.

Au parc Lucie F. Roussel, le 31 janvier, de 10h à 16h.

Delson

Au menu de l’annuel Tourbillon hivernal : jeux gonflables, lancer du sapin, glissade sur tube, animation, maquillage, igloo géant et patinage (si les conditions de glace le permettent), en plus d’une zone foyer pour se réchauffer. Les dents sucrées pourront se régaler de tire sur la neige, de guimauves à faire griller sur le feu, de chocolat chaud et de saucisses offertes gratuitement par William J. Walter Saucissier. Des camions gourmands seront également sur place.

Au parc de la Tortue, les 7 et 8 février, de 10h à 16h.

Candiac

L’événement En amour avec l’hiver propose de la glissade sur tube, le prêt de snowskates, du patinage libre sur un anneau de glace ainsi que des jeux géants. Côté gourmandises, les visiteurs pourront se procurer de la tire à l’érable et du chocolat chaud gratuits.

Au parc Cherbourg, le 14 février, dès 10h.

Sainte-Catherine

Le Rendez-vous polaire offre une panoplie d’activités gratuites pour toute la famille, dont des autos tamponneuses sur glace, des jeux gonflables, un trampoline acrobatique, un parcours ludique et un spectacle d’Atchoum à 10 h.

Au Récréoparc, le 14 février, de 10h à 16h.

Saint-Constant

Le Festigloo, rendez-vous hivernal des Constantins, rassemble jeux gonflables, maquillage, jeux d’adresse et glissade sur tube, sans oublier la Compé du Yéti, une compétition amicale de planche à neige et de ski acrobatique. De la tire sur neige sera également offerte sur place.

À la base de plein air, le 15 février, de 10h à 16h.