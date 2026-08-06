Dans la nuit du 5 août 1991, un incendie éclate à l’hôtel Frontenac, situé au 285, rue Principale à Delson. Il est environ 0 h 50 lorsque l’alerte est donnée. Le feu, qui ravage l’établissement, coûte la vie à un résident de l’endroit : Gabriel Marcheterre, âgé de 71 ans. Ce dossier est toujours non résolu.
Selon les informations rapportées au moment des faits, la victime occupait une chambre de l’hôtel lorsqu’elle a péri dans les flammes. La découverte de son corps amène rapidement les autorités à ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.
L’affaire prend toutefois une tournure criminelle lorsque des témoins affirment avoir aperçu deux individus quittant les lieux peu après le déclenchement de l’incendie. Cette information pousse les enquêteurs à considérer l’hypothèse d’un incendie volontaire plutôt qu’un simple accident.
La Presse, 6 août 1991, p. A7.
Dans La Presse du 6 août, on peut lire : «Les flammes ont pris naissance vers 1 h dans la nuit de dimanche à lundi, peu de temps après que des individus aient été vus rôdant près de l’hôtel situé au 285, rue Principale, à Delson».
La mort de Gabriel Marcheterre figure parmi les dossiers non résolus de la Sûreté du Québec.