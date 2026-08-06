5 août 1991 : un incendie criminel fait une victime à l’hôtel Frontenac de Delson

Dans la nuit du 5 août 1991, un incendie éclate à l’hôtel Frontenac, situé au 285, rue Principale à Delson. Il est environ 0 h 50 lorsque l’alerte est donnée. Le feu, qui ravage l’établissement, coûte la vie à un résident de l’endroit : Gabriel Marcheterre, âgé de 71 ans. Ce dossier est toujours non résolu.

Selon les informations rapportées au moment des faits, la victime occupait une chambre de l’hôtel lorsqu’elle a péri dans les flammes. La découverte de son corps amène rapidement les autorités à ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Le Reflet Régional, 11 août 1991. p. 3

L’affaire prend toutefois une tournure criminelle lorsque des témoins affirment avoir aperçu deux individus quittant les lieux peu après le déclenchement de l’incendie. Cette information pousse les enquêteurs à considérer l’hypothèse d’un incendie volontaire plutôt qu’un simple accident.

La Presse, 6 août 1991, p. A7.

Dans La Presse du 6 août, on peut lire : «Les flammes ont pris naissance vers 1 h dans la nuit de dimanche à lundi, peu de temps après que des individus aient été vus rôdant près de l’hôtel situé au 285, rue Principale, à Delson».

La pierre tombale de Gabriel Marcheterre au cimetière de Saint-Constant. (Photo : gracieuseté)

La mort de Gabriel Marcheterre figure parmi les dossiers non résolus de la Sûreté du Québec.