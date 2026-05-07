200 grimpeurs attendus à La Prairie pour des championnats nationaux d’escalade

«C’est un sport qui peut faire peur, convient Jasmine Papageorges, coordonnatrice groupes et marketing chez Canyon Escalade. Mais où les athlètes vont chercher des sensations fortes. C’est excitant comme sport.»

Les épreuves qui seront présentées sont celles dites difficulté. Ce sont les mêmes qui sont disputées aux Jeux olympiques.

Les athlètes seront munis d’un harnais et de cordées. Ils tenteront de se rendre le plus haut possible sur le mur de 15 mètres d’escalade de voie.

Le pointage se détermine selon l’endroit de la dernière prise du grimpeur. S’il se rend au sommet, le temps sera pris en compte. Les participants devront passer par l’étape des qualifications, puis des demi-finales et de la finale pour remporter le championnat.

L’équipe de compétition basée à La Prairie est composée d’une vingtaine de jeunes dont certains pourraient participer aux nationaux.

En plein essor

Canyon Escalade a l’habitude des grands rendez-vous sportifs. L’endroit est toujours heureux de faire rayonner la discipline, que ce soit avec les nationaux juvénile de difficulté, les compétitions pour adultes et même les championnats canadiens de para-escalade.

Canyon Escalade compte sur une belle communauté de grimpeurs intéressés au cours et formations. L’été, ces athlètes se dirigent davantage à l’extérieur, que ce soit au Mont Rigaud ou à la Montagne d’Argent avec qui il a des ententes.

Pour la compétition des 18 et 19 mai, une foule de 500 personnes est attendue à La Prairie. Des gens qui vont y découvrir une compétition dans une saine ambiance avec des athlètes qui visent toujours le sommet.

Les athlètes seront munis d’un harnais et de cordées et ils tenteront de se rendre le plus haut possible sur le mur de 15 mètres d’escalade de voie. (Photo : Canyon Escalade)