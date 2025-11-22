Une intrusion fortuite dans les voies du REM à la hauteur de la station Du Quartier à Brossard, a coûté la vie à un jeune homme de 19 ans dans la nuit de vendredi à samedi.

Deux autres personnes qui accompagnaient la victime sont au centre hospitalier et reposent dans un état critique.

Le jeune homme de 19 ans a perdu la vie après avoir été heurté par un train du Réseau express métropolitain aux environs de 3 h dans la nuit.

Bien que le service se trouvait hors fonction, puisqu’on se trouvait dans les heures non ouvrables, des trains circulent pour la maintenance du réseau.

Le REM a indiqué par voie de communiqué qu’une « intervention des services d’urgence » provoque un arrêt de service entre les stations Du Quartier et Brossard dans toutes les directions. On indique par ailleurs que des navettes sont disponibles pour transporter les passagers.