Cette année, misez sur le talent d’ici : notre guide cadeaux rassemble des suggestions locales pour combler tous vos proches.

Pantoufles et mitaines en cuir

Pantoufles et mitaines en cuir ou en suède, de 125 à 130$,

À la Cordonnerie J. Labrie et fille (81. Boul. Georges-Gagné, Delson)

Certificat cadeau du centre de Vision Delson

Au 70, route 132, local 104, à Delson

Galette des rois

Pâte feuilletée au beurre garnie de frangipane (crème d’amande et crème pâtissière), prix sur demande, produit disponible dès janvier.

À la Boulangerie-pâtisserie artisanale Au four et au moulin (117, rue Saint-Pierre, Saint-Constant)

Fermé le mardi (rappeler demain pour le prix)

Aspirateur Air stream, modèle AS100

Chariot 1200 watts, léger et compact avec brosse à tapis combiné et brosse à plancher, 249$

Chez Aspirateur Saint-Constant (5138, route 132, à Sainte-Catherine)

Guitare

Plusieurs marques et modèles disponibles, à partir de 179$

Chez Dianorgues La rock Shoppe (1105, rue Centrale, Sainte-Catherine)

Billets pour un spectacle de Billy Tellier

L’humoriste présente son 3e one-man-show, Kicker la ruche, le 3 avril 2026, à 20h, à la salle Richard-Sauvageau à La Prairie, billet à 42$.

Achat de billets au sallerichardsauvageau.com/billetterie ou au 1100, boul. Taschereau, La Prairie, 514 380-8899, poste 7317.

Coffret Collection Découverte Muse KJ de Karine Joncas

Comprend un Muse KJ Passion (10 ml), un Muse KJ Glamour (10 ml), un Muse KJ Chic (10 ml), un Muse KJ Divine (10 ml) et un Muse KJ Sublime (10 ml). Utilisez les fragrances seules ou superposez-les pour créer votre signature olfactive, 60$ plus taxes.

Dans les pharmacies Jean-Coutu de Delson (70, route 132) et La Prairie (Place la Citière 50, boul. Taschereau et 900, boul. Des Prés-Vert)

Neiges – coffret 3 unités de Lise Watier

Ce coffret comprend : Neiges eau de parfum vaporisateur (100 ml), Neiges gel parfumé pour le bain et la douche (100 ml) et Neiges voile parfumé pour le corps (100 ml), 130$ plus taxes.

Dans les pharmacies Jean-Coutu de Delson (70, route 132) et La Prairie (Place la Citière 50, boul. Taschereau et 900, boul. Des Prés-Vert)

Carte cadeau Benny & Co

Dans les succursales de Saint-Constant (380, route 132) et La Prairie (965, des Prés-Verts)